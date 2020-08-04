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О состоянии девочки, выпавшей из окна в Костанае, рассказали врачи

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Руководитель отдела управления здравоохранения акимата Костанайской области Ануар Едрисов сообщил alau.kz о состоянии 4-летней девочки, которая выпала из окна квартиры на 5 этаже.

По словам Ануара Едрисова, состоянии девочки оценивают, как стабильное.

«На данный момент состояние девочки стабильное с положительной динамикой. Получает необходимую медицинскую помощь. Сегодня перевели из реанимации в травматологическое отделение»,- сообщил Ануар Едрисов.

Напомним, несчастный случай произошел 1 августа вечером в 21:44 часов по улице Кайрбекова в Костанае. Родители находились на работе, оставив дома малолетнюю девочку на попечение троих старших детей.

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