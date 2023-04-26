О состоянии ребёнка, выпавшего из окна, рассказали костанайские врачи

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Как сообщил заведующий отделением травматологии Костанайской областной детской больницы Мирас Ельжасов, годовалый ребенок поступил 25 апреля в 20.40.
«При поступлении ему сделали УЗИ брюшной полости, КТ черепа и брюшной полости, взяты анализы. Хирургической патологии, перелома костей черепа не обнаружено. Осмотрен нейрохирургом. Выставлен диагноз — закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением головного мозга. Состояние ребенка на утро 26 апреля стабильное. Сознание ребёнка ясное», — сообщил заведующий отделением травматологии Мирас Ельжасов.
Сегодня, по словам врача, запланирован перевод ребёнка из реанимации в отделение травматологии.
Напомним, годовалый малыш выпал из окна третьего этажа 25 апреля.