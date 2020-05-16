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  3. О состоянии сбитого подростка в Костанае подростка рассказали врачи

О состоянии сбитого подростка в Костанае подростка рассказали врачи

фото из открытых источников

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5850 - зарегистрированно

2980 - выздоровевших

34 - летальных случаев

76 - в Костанайской области

17-летнего велосипедиста сбили в Костанае. Подростка сразу забрали в реализацию детской областной больницы. О состоянии парня рассказала пресс-секретарь  управления здравоохранения Ксения Жилкибаева.

«Сейчас состояние стабильное. Из реанимации переведён сегодня в отделение больницы. Ушиб мозга, открытый перелом голени»,- говорит Ксения Жилкибаева.

Напомним, о ДТП сообщили очевидцы.

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