О состоянии сбитого подростка в Костанае подростка рассказали врачи

фото из открытых источников
COVID-2019 в Казахстане
5850 - зарегистрированно
2980 - выздоровевших
34 - летальных случаев
76 - в Костанайской области
17-летнего велосипедиста сбили в Костанае. Подростка сразу забрали в реализацию детской областной больницы. О состоянии парня рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения Жилкибаева.
«Сейчас состояние стабильное. Из реанимации переведён сегодня в отделение больницы. Ушиб мозга, открытый перелом голени»,- говорит Ксения Жилкибаева.
Напомним, о ДТП сообщили очевидцы.
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