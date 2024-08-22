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О состоянии выпавшего из окна ребёнка сообщили костанайские врачи

Фотография для новости О состоянии выпавшего из окна ребёнка сообщили костанайские врачи

Фото взято с сайта mck.clinic

В пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области сообщили о состоянии ребёнка, который выпали из окна. 

Происшествие случилось накануне в Костанае. 3-летний ребёнок выпал из окна на четвёртом этаже.  Мальчик поступил в Костанайскую областную детскую больницу в тяжёлом состоянии. Сегодня нам сообщили, как он себя чувствует.

«Состояние ребёнка стабильное. Сегодня его перевели из реанимации в отделение», — сообщили в управлении здравоохранения.

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