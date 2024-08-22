О состоянии выпавшего из окна ребёнка сообщили костанайские врачи

Фото взято с сайта mck.clinic
В пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области сообщили о состоянии ребёнка, который выпали из окна.
Происшествие случилось накануне в Костанае. 3-летний ребёнок выпал из окна на четвёртом этаже. Мальчик поступил в Костанайскую областную детскую больницу в тяжёлом состоянии. Сегодня нам сообщили, как он себя чувствует.
«Состояние ребёнка стабильное. Сегодня его перевели из реанимации в отделение», — сообщили в управлении здравоохранения.
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