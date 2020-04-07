О состоянии заражённой коронавирусом рассказали костанайские врачи

О состоянии девушки, заражённой коронавирусом рассказали в управлении здравоохранения Костанайской области, передает alau.kz
По данным областного ведомства, динамика без ухудшения.
«Состояние девушки удовлетворительное. Симптоматика лёгкого течения. Артериальное давление в норме. Температуры нет», — отметили в управлении здравоохранения.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Костанайской области зафиксирован 3 апреля. Девушка вернулась из Египта 21 марта.
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