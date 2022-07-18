О выборе цвета школьной формы говорили в Костанае на специальном совещании

Швейные ателье в Костанайской области бьют тревогу. Министерство образования страны вновь поставило из перед фактом — решив внести изменения в стандарты школьной формы.

И это тогда, когда были серьезно нарушены логистические пути поставки ткани, выросла ее стоимость. Да и сейчас клады у бизнесменов уже забиты сшитыми юбками и костюмами.

«Есть такие школы, так гимназия. Так их ткань не менее 1 км. Понимаете, рыночная стоимость 4,5 тыс. — 4,5 млн рулон в поставке. Куда мы денем эту клетку? У нас столько отшито. Вопрос в том, что нам некуда будет деть эту ткань, нам некуда девать готовую продукцию, никто не будет покупать, а мы нести убытки», — говорит представитель ТОО Светлана Шипилкина.

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Уже сейчас, отмечают бизнесмены, наблюдается снижение покупательского спроса, хотя обычно в это время родители уже начинают одевать своих детей к школе. Помимо этого в школьных чатах, продолжают они, учителя просят людей не торопиться, потому как до сих пор школы не знают, такую форму должны носить дети в школе уже через полтора месяца в школах.

«Хочу подчеркнуть, что приказ когда выйдет, 26 июля, будет касательно рекомендации, а решение конкретно родители — выбора того или иного цвета школьной формы. Так же хочу уточнить, что если родители уже приобрели или осталась с прошло года могут носить без каких-либо ограничений», — говорит заместитель руководителя управления образования Костанайской области Аблай Умаров.

По словам представителей управления образования, школы должны все сделать так, чтобы родители не несли дополнительных затрат. Предприниматели, в свою очередь, просят чиновников быть конкретней в этом вопросе, и обозначить в окончательном решении, чтобы школьная форма в наступающем учебном году осталась прежней, а новые стандарты вводить постепенно лишь детально их обсудив, начав с сентября.

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