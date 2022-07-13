Каким будет новый учебный год

Трехъязычие в начальных классах отменят в Казахстана. С первого сентября первоклассников больше не будут обучать одновременно казахскому, русскому и английскому, передает 24.kz

Анализ отечественных и международных экспертов показал: детям в этом возрасте трудно даётся изучение сразу трёх языков. Об этом заявил министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

Асхат Аймагамбетов, министр просвещения РК: – Очень важно, когда ребенок сначала научится читать, писать, овладеет своим родным языком. Поэтому, например, классы с казахским языком обучения, а их у нас подавляющее большинство, они, когда придут в первый класс, будут учить только свой родной казахский язык. Во втором классе добавляется русский язык и в третьем классе добавляется английский языке. При этом здесь не надо искать никакой подоплеки. Так на самом деле более эффективно изучать языки. Читайте также: Не вовремя. Производители школьной формы высказались о предложении министерства просвещения РК

Ответил министр просвещения и на вопросы о школьной форме. Со слов Асхата Аймагамбетова, директора учебных заведений при утверждении единых стандартов, зачастую сами выбирают фасон и цветовую гамму. Из-за чего родители вынуждены покупать школьную одежду лишь у конкретных производителей. С нового учебного года подходы изменят.

Асхат Аймагамбетов, министр просвещения РК: – Теперь мы хотим дать возможность, чтобы эта компетенция была не сколько у каждой школы, сколько у каждого областного управления. Это будет удобно и с той точки зрения, что у нас порой бывает дети переходят из одной школы в другую. Когда на всей территории административно-территориальной единицы одна и та же школьная форма, это не повлечет дополнительных расходов. Не надо будет покупать другую школьную форму. Плюс это дает возможность родителям покупать, будут утверждаться общие требования к школьной форме, и родитель сможет купить школьную форму не у конкретного поставщика, он может и на рынке купить, и в торговом доме. Читайте также: Уходить в июне и выходить в августе. Продлить учебный год до конца июня предложили в РК

Также в Казахстане намерены ужесточить и требования к дошкольным учреждениям. По мнению министра просвещения — детских садов стало больше, а их качество хуже. К тому же в последнее время всё чаще имеют место вопиющие случаи жестокого обращения с детьми.

Асхат Аймагамбетов, министр просвещения РК: – Если есть в детских садах факты рукоприкладства, не обеспечивается реальные, нормальные требования к их жизнедеятельности, обучению, воспитанию, то, ребята, извините, так не пойдёт. Усиливаем требования. Первое — это вопросы обязательной установки камер видеонаблюдения везде. Второе – это обязательное соблюдение санитарных требований и пожарных требований. Нельзя на девяти квадратах проводить занятия, чтобы там было 25 детей. Третий вопрос – это квалификация воспитателей. Нельзя просто так с улицы брать человека, который работает с этими детьми.

Ещё одно немаловажное новшество, теперь детям-победителям международных олимпиад начнут выплачивать до 4,5 миллионов тенге. Соответствующий указ уже подписал Президент. Призовые также будут получать педагоги, подготовившие школьников к соревнованиям. Более того, победителям и призерам международных олимпиад автоматически, без сдачи ЕНТ, предоставят гранты для поступления в казахстанские вузы.

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