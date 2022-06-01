О заморозках предупредили жителей Костанайской области

Сотрудники службы 112 разослала сообщение с предупреждением.

2 июня в Костанайской области ожидаются заморозки до — 2 градусов.

По области ожидается ветер северо-западный 9-14, днем на севере области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, на юге области 10 тепла, на севере, западе области на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем 22-27 тепла.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 23-25 тепла.

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