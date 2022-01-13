Об аварийной ситуации с отоплением сообщили в акимате Костаная

Как сообщает пресс-службе акимата Костаная, в связи с аварийной ситуацией на котельной №3, в настоящее время 316 многоэтажных жилых домов района КЖБИ, микрорайонов 5, 6, 7, 8, 9, «Наурыз», частично районы «Военный городок», «СХИ», «ГАИ» временно переключены на теплоснабжения и горячего водоснабжения от Центральной ТЭЦ.

«Жителей верхних этажей просим спустить воздух из системы отопления для устранения «завоздушивания». После окончания ремонтных работ, ориентировочно к концу дня теплоснабжение будет переведено в штатный режим обратно от теплоисточников котельной №3″, — сообщили в акимате Костаная.

Напомним, на котельной произошёл пожар.

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