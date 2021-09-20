USD 425.3
EUR 501.05
RUB 5.85
  1. Home
  2. Новости
  3. Об усилении заморозков предупреждают в Костанайской области

Об усилении заморозков предупреждают в Костанайской области

Фото из открытых источников

Vinkmag ad

Сообщение с предупреждением рассылает служба 112. 

В Костанайской области ожидаются заморозки -4 градуса.

В Костанае ночью ожидается +4, днем +10 градусов.

Читайте также: Утепляемся. Прогноз погоды на 21-23 сентября

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Начали рассматривать дело об убийстве женщины в центре Костаная
Следующая новость

Начинается сезон ОРВИ и гриппа. ВОЗ предупреждает о трёх штаммах