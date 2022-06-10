Объединятся два циклона. Прогноз погоды на 11-13 июня

Прогноз погоды на предстоящие выходные озвучили синоптики Казгидромета.

Объединение двух циклонов – Северо-западного и Южного, практически на всей территории республики сохранят неустойчивый характер погоды.

Пройдут дожди, 11-12 июня в горных районах юга и юго-востока республики ожидаются сильные дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града.

на юго-западе, юге ожидается пыльная буря

на западе, северо-западе республики ожидается понижение температуры воздуха днем от 22-30 до 17-26 тепла

на юго-западе воздух прогреется до 25-35 тепла

на севере колебание от 20-28 до 25-30

на востоке страны понижение от 28-37 до 24-33 тепла

в центре республики повышение от 22-30 до 27-32, на юге 35 тепла

в южных регионах страны понижение от 25-35 до 20-30 тепла.

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