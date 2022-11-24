Объявлено штормовое предупреждение!

Ночью 25 ноября на большей части Костанайской области ожидается снег, на востоке области сильный снег, на юге области осадки (снег, дождь).

Ночью на севере, западе, востоке области, днем на востоке области метель.

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На севере области туман.

На юге области гололед.

Ветер северо-восточный ночью на севере, западе, востоке области, днем на востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с.

В Костанае 25 ноября ожидается метель. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

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