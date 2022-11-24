Объявлено штормовое предупреждение!

Ночью 25 ноября на большей части Костанайской области ожидается снег, на востоке области сильный снег, на юге области осадки (снег, дождь).
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Ночью на севере, западе, востоке области, днем на востоке области метель.
Читайте также: Закрыта трасса
На севере области туман.
На юге области гололед.
Ветер северо-восточный ночью на севере, западе, востоке области, днем на востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с.
В Костанае 25 ноября ожидается метель. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.
Tags: Алау Казахстан Костанай прогноз погоды РТН
Код этого блока: