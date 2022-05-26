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Объявлено штормовое предупреждение — ДЧС Костанайской области

nur.kz

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Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета. 

Температура воздуха ночью 4-9, на юге области 12, днем 17-22 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, ночью временами дождь. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 7-9, днем 17-19 тепла

На севере, западе, востоке области дождь, гроза, шквал, град.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, на севере, западе, востоке области порывы 23-28 м/с.

 

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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