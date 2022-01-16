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Объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

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17 января на юге, востоке Костанайской области ожидается низовая метель.

Ветер юго-западный ночью15-20, временами порывы 23, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

Трассы закрыты 

В Костанае 17 января ожидается ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

Температура ночью -10, днём -9.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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