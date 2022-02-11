Объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

Снег, ночью на севере и юге области сильный снег.

На севере и юге области метель. На юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, на севере и юге области 15-20, порывы 23 м/с.

Температура воздуха ночью 12-17, на северо-востоке области 20, на юге области 9 мороза, днем 5-10, на северо-западе 13 мороза.

В Костанае будет облачно, снег. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 8-10 мороза.

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