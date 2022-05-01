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Объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

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Штормовое предупреждение объявили в нескольких регионах Казахстана, передает Казгидромет.

На севере, востоке Костанайской области ожидается туман.

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Ветер северо-западный, на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

В Костанае ночью ожидается +8 градусов, днём +12.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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