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Объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

365info.kz

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Ночью и утром 26 октября на северо-западе Костанайской области ожидаются туман, гололед.

Ветер северо-западный на севере области 15-20 м/с.

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В Костанае 26 октября ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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