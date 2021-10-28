Объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

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Штормовое предупреждение распространили синоптики «Казгидромета».
Утром и днем 29 октября на севере, северо-востоке Костанайской области ожидается туман.
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Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, северо-востоке области 15-20 м/с.
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Температура в Костанае ночью ожидается температура +1, днём +5 градусов.
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107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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