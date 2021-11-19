Объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

Днем 19 ноября на севере Костанайской области ожидается низовая метель.

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На юге области туман. Ветер юго-западный днем на севере области 15-20 м/с.

В Костанае ночью ожидается температура -9, -6 градусов.

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