Объявлено штормовое предупреждение

Ночью на северо-западе, западе, днем на большей части области дождь.

На севере, западе области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный ночью 9-14, на северо-западе, западе области 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с.

Читайте также: Дожди и спад жары. Прогноз погоды на 21-23 июня

Температура воздуха ночью 12-17, на юге области 20, днем 22-27, на юге области 30 тепла.

В Костанае будет переменная облачность, утром и днем дождь. гроза. Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 23-25 тепла.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.