Накануне, аким Костаная Марат Жундубаев во время аппаратного совещания высказывался о том, что все больше жителей стали жаловаться на работу ОСИ и ПКСК. Только за прошлую неделю в ситуационный центр Айкомек поступило 127 жалоб. Также глава города отметил, что в компетенцию управляющих компаний входят и работы по очистке дворов от наледи. Эту информацию мы уже публиковали на инстаграм странице телекарадиокомпании «Алау», и под постом можно было увидеть разные мнения пользователей соцсети.

«Уважаемый, Марат Жундубаев! Предоставьте снегоуборочную технику на льготной основе для ОСИ города, тогда и уборка будет общими силами более эффективная. Цены же на погрузчика заоблачные».

«Создайте государственное ПКСК и пусть обслуживают дома. С радостью перейдем».

«Уважаемый градоначальник не понимает, что очистка территории от снега — это надо нанять крупногабаритную технику, а в ПКСК платят небольшие деньги население. Получается, это больше обращение к населению, потому что им придется поднять тариф».

Кстати, работу ПКСК и ОСИ от части курирует городской отдел жилищных отношений. Специалисты отдела напомнили, что эти организации созданы для управления общим объектом кондоминиума, то есть домом. Специалист отдела жилотношений Руслан Ахметжанов отмечает, что жалобы на эти организации идут круглый год, и зависят все они от сезона. Например, летом людей беспокоят мусорные контейнеры, а точнее их расположение, или покос травы. Кстати, тариф на услуги у организаций разный. В Костане он варьируется от 55 тенге до 85 тенге за квадратный метр квартиры.

«В их обязанности входит — это уборка территорий дворовых, это очистка от снега, наледи, уборка листьев. Это в разные периоды весна, зима, осень. Также у них входит, получается, внутридворовые системы — это инженерные коммуникации, это у нас система горячего и холодного водоснабжения, канализации, кровли и крыши», — говорит специалист отдела жилотношений акимата Костаная Руслан Ахметжанов.

Территориально они отвечают за содержание парковок, детских площадок и тротуаров во дворах, а также сами възды и выезды со двора дома. Если на тот или иной ПКСК поступает много жалоб, то специалисты жилотношений выезжают по адресу и проверяют, как там обстоят дела. При подтверждении жалоб, организации могут вынести предписание на устранение проблем в определенный срок. Но, бывает, что эти предупреждения не срабатывают. На сегодня в городском суде рассматриваются пять дел в отношении ОСИ и ПКСК.

«Либо там ОСИ хотят, чтобы это делал город. Город он получается убирает только именно такие марши, которые идут городские. Городские улицы, получается, городские дороги, которые проходящие, но во двор не заходят. Дворовая террритория все равно входит в обязанности ПКСК, либо ОСИ», — уточнил специалист.

Специалист также напомнил, что обслуживающие компании должны делать в подъезде косметический ремонт раз в пять лет, а так же организовывать дизенфекцию подъездных площадок по просьбе жильцов, или, например, менять лампочки у входа в подъезд.



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