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Обнаружено тело без вести пропавшего подростка в Костанае

zhaikpress.kz

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Полиция, совместно с сотрудниками ДЧС Костанайской области обнаружила тело без вести пропавшего 16-летнего Сергея Лукьянова, который ушел из дома 26 марта.

27 марта его вещи были обнаружены на берегу реки Тобол, в районе Корейского моста.

К розыску были подключены водолазы, которые сегодня при обследовании дна реки, обнаружили тело подростка.

В настоящее время назначены экспертизы в рамках начатого досудебного расследования. Проводятся необходимые следственные действия.

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