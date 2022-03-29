Вещи и телефон пропавшего без вести подростка обнаружены на берегу реки — ДП Костанайской области

Полицией города Костаная разыскивается безвести пропавший несовершеннолетний Сергей Лукьянов 2005 г.р, который ушел из дома 26 марта и не вернулся.

В настоящее время проводится комплекс розыскных мероприятий, задействован личный состав управления полиции города Костаная и ДЧС.

«Заведено розыскное дело. В поисках участвуют и волонтеры. Полиция обращается к жителям с просьбой сообщить информацию по данному факту в случае ее получения по телефону 102. Полиция обнаружила вещи подростка и сотовый телефон на берегу реки Тобол в районе Кореского моста», — сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Мама мальчика записала обращение.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.