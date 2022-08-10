Обнаружено тело пропавшей 5-летней девочки в Костанайской области

Информацию о гибели ребёнка подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.
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«Девочка утонула. Позже дадим подробную информацию»,-сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, 7 августа в Костанайской области пропала девочка 2017 года рождения. Около пяти утра девочка ушла из дома в поселке Жамбыл.
Мама девочки рассказала полиции, что ребенок был под присмотром своих старших сестер 18 и 13 лет. Проснувшись утром, они не обнаружили дома младшей сестры. Девочка выбралась через окно.
Четверо суток ребёнка искали волонтеры, неравнодушные граждане, а также военнослужащие Национальной гвардии, ПС ДКНБ РК, кинологи, сотрудники полиции, ДЧС и других правоохранительных и специальных органов.
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