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Обнаружены деньги и документы. Гибель житикаринца прокомментировали в полиции

— Сегодня, 10:20
Изображение для новости: Обнаружены деньги и документы. Гибель житикаринца прокомментировали в полиции

pixabay.com

По факту ранее без вести пропавшего 24-летнего мужчины полицией начато досудебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба ДП.

По предварительным сведениям, 14 мая 2025 года на реке Шортанды, в районе профилактория ТОО «Денсаулык» было найдено и извлечено тело 24-летнего мужчины, ранее пропавшего без вести, без признаков насильственной смерти. Также при нем обнаружены документы и денежные средства, описанные в ориентировке розыска.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.

В поиске были задействованы полицейские, сотрудники ДЧС, волонтеры и просто неравнодушные граждане.

 



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