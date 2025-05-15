По факту ранее без вести пропавшего 24-летнего мужчины полицией начато досудебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба ДП.

По предварительным сведениям, 14 мая 2025 года на реке Шортанды, в районе профилактория ТОО «Денсаулык» было найдено и извлечено тело 24-летнего мужчины, ранее пропавшего без вести, без признаков насильственной смерти. Также при нем обнаружены документы и денежные средства, описанные в ориентировке розыска.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.

В поиске были задействованы полицейские, сотрудники ДЧС, волонтеры и просто неравнодушные граждане.

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