Видео с инцидентом прислали читатели alau.kz

Как сообщает голос за кадром видео снято в районе КСК. Обнаженная женщина шла по улице к остановке. подъехал автобус. Женщина зашла в автобус. Автотранспорт уехал.

Мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области.

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