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Обращение МВД РК к школьникам и их родителям

Фотография для новости Обращение МВД РК к школьникам и их родителям

pixabay.com

МВД напоминает выпускникам и родителям о соблюдении правил поведения, передает Polisia.kz.

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«Как ранее сообщалось, для обеспечения охраны общественного порядка в период проведения “последних звонков” за каждой школой были закреплены сотрудники полиции. Всего было задействовано около 10 тысяч полицейских и 2,5 тысячи служебных автомобилей. Несмотря на предупреждение, в ряде регионов имели место происшествия с участием выпускников школ. К примеру, в селе Боранкул Бейнеуского района Мангистауской области произошел групповой конфликт между выпускниками. Данный факт полицией был незамедлительно пресечен. А также возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Жертв и пострадавших нет. Кроме того, в городах Алматы и Шымкент, Алматинской и Туркестанской областях выявлены факты нарушения автомобильными кортежами правил дорожного движения. Все виновные водители и пассажиры привлечены к административной ответственности. Еще раз призываем родителей и выпускников соблюдать необходимые нормы и правила поведения», – отметил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

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