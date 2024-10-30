Суд вынес постановление об административном взыскании в отношении руководителя отдела. Аулиекольским районным судом рассмотрено дело в отношении руководителя отдела образования акимата Аулиекольского района в совершении административного правонарушения за нарушение требований, утвержденных строительных норм и проектных документов при производстве строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ.

Судом установлено, что в период с 16 по 27 сентября прокуратурой Аулиекольского района проведена внеплановая проверка в отношении отдела образования Аулиекольского района. Объект проверки здание Новонежинской школы имени Б.Кенжетаева, где проводился капитальный ремонт.

«Из предоставленных документов следует, что о прогибе плиты на третьем этаже заказчику было известно еще в июле месяце, о чем свидетельствует переписка между участниками процесса строительства, неоднократные письма со стороны подрядной организации заказчику, где сообщалось о проблеме и о том, что необходимо в кратчайшие сроки провести обследование перекрытия, с выдачей решения по усилению либо демонтажу деталей конструкций», — сообщает облсуд.

В судебном заседании руководитель отдела вину в совершении административного правонарушения не признал. Санкция ст.313 ч.1 КоАП предусматривает административное взыскание в виде штрафа на должностных лиц в размере сорока месячных расчетных показателей.

Постановлением суда руководитель отдела образования акимата Аулиекольского района признан виновным. Наказание — административный штраф в размере 147 680 тенге.

Напомним, в сентября произошло обрушение в школе Костанайской области.

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