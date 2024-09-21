Обрушение в школе. Что сейчас происходит на объекте?

В связи с возникновением внештатной ситуации на объекте было принято решение о привлечении строительной компании ТОО «ARSENAL-R» для устранения обрушения плиты перекрытия в здании Новонежинской общеобразовательной школы Аулиекольского района. Об этом сообщает аппарат акима Аулиекольского района.

7 сентября 2024 года при проведении ремонтных работ на данном объекте произошло обрушение плит перекрытия на 3 этаже, что привело к обрушению потолка и наружной стены. В рамках работы ТОО «ARSENAL-R» займется разбором аварийной конструкции и его последующим восстановлением. Этот шаг был предпринят в связи с предстоящим отопительным сезоном, что требует оперативных мер для защиты объекта и обеспечения его безопасности.

«Капитальный ремонт здания Новонежинской общеобразовательной школы имени Батыржана Кенжетаева является двухгодичным проектом, финансирование за счет областного бюджета. По итогам государственных закупок подрядчиком определен ТОО «ПКФ Гренада» из Костаная. Подрядчику неоднократно направлялись письма с требованием ускорить темпы работ. На текущий момент завершены следующие работы: стяжка полов (100%), укладка напольной плитки (70%), прокладка электропроводки (100%), система отопления (28%), устройство кровли (81%), замена окон (16%), и ведутся работы по внутренней отделке (47%). Общая готовность объекта составляет 35%», — говорится в сообщении аппарата акима Аулиекольского района.

Необходимо отметить, что строительная компания ТОО ПКФ «Гренада», также продолжает капитальный ремонт здания Новонежинской школы в рамках своих договорных обязательств. Работы по восстановлению перекрытия и капитальному ремонту школы будут выполнены в кратчайшие сроки с учетом всех технических норм и стандартов.

С 10 сентября учащихся 1-х классов, с 13 сентября учащихся КПП, 2-4 классов обучаются в штатном режиме в здании КГКП «Новонежинский ясли сад «Балдаурен» отдела образования Аулиекольского района. В ближайшее время, учащихся остальных классов также планируется перевести в штатный режим обучения.

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