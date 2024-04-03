Обширный антициклон атакует. Прогноз погоды на ближайшие три дня

Большая часть территории республики все еще будет находиться под влиянием обширного антициклона.

На севере, востоке и в центре страны ожидается погода преимущественно без осадков, а также прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днем до 15-20 тепла.

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На остальной же территории Казахстана, под влиянием фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, усилится ветер. Ночью в горных районах юго-востока.

Казахстана ожидаются осадки дождь с переходом в снег. 6 апреля на юге и юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер.

По Казахстану в ночные и утренние часы ожидается туман.

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