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Обширный антициклон атакует. Прогноз погоды на ближайшие три дня

Фотография для новости Обширный антициклон атакует. Прогноз погоды на ближайшие три дня

pixabay.com

Большая часть территории республики все еще будет находиться под влиянием обширного антициклона.

На севере, востоке и в центре страны ожидается погода преимущественно без осадков, а также прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днем до 15-20 тепла.

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На остальной же территории Казахстана, под влиянием фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, усилится ветер. Ночью в горных районах юго-востока.

Казахстана ожидаются осадки дождь с переходом в снег. 6 апреля на юге и юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер.

По Казахстану в ночные и утренние часы ожидается туман.

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