Обучение школьников и студентов. Как это будет, сообщили в управлении образования Костанайской области

В соответствии с Постановлением главного санитарного врача по Костанайскойобласти № 1 от 14 января вводятся ограничительные меры ,в том числе — переход на дистанционное обучение.

Дошкольные организации продолжают работу в штатном формате.

В области из 477 школ 53 школы с контингентом свыше 600 учащихся, расположенных в городах и районных центрах, переходят на дистанционное обучение до 31 января.

«Это 24 школы г.Костаная, 13 школ г.Рудного, 4 школы Костанайского района, по 3 школы в гг. Лисаковск и Аркалык и Житикаринском районе, по 1 школе в райцентрах Карабалыкского, Мендыкаринского и Сарыкольского районов,-сообщили в управлении образования области.

В 53 школах 1-2 классы будут обучаться в штатном формате, 3-5 параллели – в формате дежурных классов, с 6 по 11 класс- в дистанционном формате.

Родители могут обратиться в администрацию школы и на период дистанционного обучения получить компьютерную технику на возвратной основе, ресурсы в школах есть.

После окончания каникул с 24 января до 6 февраля студенты колледжей будут обучаться в смешанном формате: все лекции онлайн, по гибкому графику, практические, лабораторные и семинарские занятия организуются в штатном режиме.

Родители могут обратиться в администрацию школы и на период дистанционного обучения получить компьютерную технику на возвратной основе. В первую очередь компьютерами, ноутбуками или планшетами будут обеспечены учащиеся из социально-незащищенных категорий. В ближайшее время эта работа будет завершена.

В организациях дополнительного образования будут проходить индивидуальные занятия в штатном режиме и групповые – до 10 человек.

Кабинеты коррекции и ПМПК работают в штатном формате индивидуально и группами до 8 человек.

«Уважаемые учащиеся, родители, по вопросам дистанционного обучения вы можете обращаться к администрации учебного заведения, где обучаются ваши дети, а также на телефон колл-центра 8-708-08-74-201 или 8-7142-37-08-58»,-сообщили в управлении образования области.

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