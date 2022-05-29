Объвлено штормовое предупреждение в Костанае и области

Штормовое предупреждение распространили синоптики Казгидромета.

Утром и днем 30 мая на северо-западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный западный, днем на западе, севере области 15-20, порывы 23 м/с.

В Костанае днем 30 мая ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

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