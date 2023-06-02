Очень сильная жара ожидается в Костанае и области — служба 112

Фото из открытых источников
Утром и днем на западе, северо-западе Костанайской области ожидается небольшой дождь, гроза.
Ветер южный 9-14, днем на западе, северо-западе области порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 20-25, на востоке области 17 тепла, днем сильная жара 34-39, в южной половине области очень сильная жара 41 градус.
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В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер южный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 20-22 тепла, днем сильная жара 36-38 градусов.