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«Очень странная солянка». Что думают эксперты об уроках патриотизма в школах

vecherka.su

Как в школах Казахстана будут преподавать новый предмет «Патриотизм и глобальные компетенции», рассказали в МОН РК, передаёт BaigeNews.kz.

О том, что новый предмет появится в школах в новом учебном году, сообщила президент Национальной академии образования имени Ыбрая Алтынсарина Мадина Тыныбаева. Преподавать его будут, начиная с 5 класса.

На официальный запрос BaigeNews.kz в Министерстве просвещения ответили, что курс «Глобальные компетенции» направлен на развитие личности ребёнка — социально активного, критически мыслящего и владеющего навыками коммуникации.

Из чего состоит курс и кто будет преподавать?

По данным профильного ведомства, в этом курсе есть важное преимущество. Он будет направлен на реализацию инициатив и проектов самих учеников (социальных, творческих, экологических) и развитие исследовательской деятельности школьников.

Курс будет состоять из следующих модулей: основы финансовой грамотности и предпринимательства; гражданственность; добропорядочность и этика; экологическая культура; критическое мышление; светскость и основы религиоведения; медиаграмотность.

На вопрос о том, кто будет вести этот предмет, в министерстве ответили, что преподавать курс смогут сертифицированные педагоги, которые прошли специальные курсы повышения квалификации в рамках каждого модуля. Также в настоящее время разрабатывается методический материал для педагогов по каждому из модулей курса.

По планам ведомства, в рамках курса у обучающихся должны сформироваться ключевые компетенции: управление собой, работа с информацией, креативное и критическое мышление, эстетика и эмоциональность, коммуникация.

«Солянка» или воспитание патриотизма?

В обществе сложилось неоднозначное мнение относительно того, нужен ли школьникам такой предмет.

Депутат мажилиса парламента РК Ирина Смирнова считает, что введение уроков патриотизма — это очень спорный момент.

«Когда МОН вдруг неожиданно начинает предлагать такие вещи, которые ни с кем не обсуждались, нигде не рассматривались, и вдруг кому-то пришла эта идея, она может быть и светлая, но неожиданная. Поэтому она не может быть без сомнения очень хорошей», — сказала Смирнова.

По её мнению, все модули, которые перечисляются в составе предмета, не имеют никакого отношения к патриотизму. Она называет этот предмет «очень странной солянкой».

«Там и религиоведение, предпринимательство, финансовая грамотность, и другие вопросы. Во-первых, очень сомнительно, что этот предмет можно вести одному педагогу. Подготовки по этому предмету практически ни у какого преподавателя сегодня нет», — считает Ирина Смирнова.

Она отмечает, что, к примеру, вопрос религиоведения всегда под большим вниманием методической службы и службы информации общественного развития.

«Сейчас он будет находиться в составе финансовой грамотности и предпринимательства, и других вещей, которые вообще с ним никак не связаны. Поэтому понять, что движет людьми в создании этого предмета, мне просто не представляется возможным», — добавила она.

Однако Ирина Смирнова уверена, что все составные части этого предмета очень ценны по отдельности, но их нужно вносить в состав других предметов.

Депутат мажилиса парламента РК Гульдара Нурумова напротив считает, что прививать и воспитывать в детях патриотизм, развивать у них чувство гражданственности, а отсюда и ответственности, необходимо как в семье, так и в учебных заведениях, и это должно иметь государственное значение.

«Те изменения в социально-экономической и политической сферах жизни общества, к сожалению, привели к снижению уровня духовных ценностей. Поэтому начинать работу по формированию ценностных ориентаций детей нужно в детские годы в семье, продолжать в школьные годы и в образовательных учреждениях», — говорит она.

По её мнению, патриотизм воспитывается не только за школьной партой, и возможностей у такого воспитания много.

«Это и походы всем классом, где можно изучать природу родного края, живые уроки в экспозициях музея, а иногда даже возможность заглянуть в их фонды, и узнать об ежедневном труде хранителей музея, реставраторов. Возможность сходить на предприятие, где пекут хлеб, изготавливают предметы быта, обихода», — считает эксперт.

Гульдара Нурумова отмечает, что эти уроки не должны быть разовыми, а должны проводиться систематически.

«Они должны быть направлены на воспитание уважительного отношения к историческому прошлому своего народа, его обычаям и традициям, чувства гордости за своё Отечество, за символы государства, за свой народ; долга и ответственности за судьбу Родины и своего народа, за её будущее, способности проявлять гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности и единство», — говорит эксперт.

По данным Министерства просвещения, в настоящее время разрабатывается методический материал, который будет представлять из себя руководство для педагогов каждому из модулей курса «Глобальные компетенции»

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