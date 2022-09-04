Один человек погиб в результате лесного пожара в Костанайской области

Сегодня проведён брифинг с участием министра по ЧС Юрия Ильина.

Как сказал Юрий Ильин, в результате пожаров погиб один человек.

«Его тело обнаружено при разборе завалов. Погиб мужчина 1936 года рождения. Он инвалид. В ходе оперативных мероприятий было выяснено, что участковым инспекторов при проведении эвакуации он был оповещен, но отказался от эвакуационных мероприятий. Тем не менее следственные мероприятия по факту гибели человека будут проводиться», — сообщил Юрий Ильин.

Площадь возгарания более 43 000 гектаров. Имеется 8 активных очагов.

«Наиболее пострадал поселок Аманкарагай. Там 98 домов уничтожены огнем. В Озерном 8 домов и в селе Лесное один дом», — сказал министр по ЧС.

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Всего в Костанайской области одновременно проводится тушение 3-х природных пожаров:

в Карабалыкском районе в 7 км от с. Боскуль, на территории КГУ «Михайловское УЛХ» (Кедралинского лесничество, квартала 172,176) произошло загорание сухой травы и лесных околков (береза, осина). Площадь пожара устанавливается. Задействованы силы: КГУ «Михайловское УЛХ» (10 работников,

7 ед. техники), ДПФ ТОО «Боскуль» (5 работников и 2 ед. техники К-700 с плугом). Силы и средства МЧС не привлекались. В Узункольском районе горение сухой травы и лесных околков (береза, осина) на территории Узынкольского УЛХ в 15 км от п. Сибирка Узункольского района (29.08 в 03-50 пожар локализован на площади 17,9 га) 02.09 в 20-00 в результате порывистого ветра пожар распространился на территорию Курганской области РФ на площади предварительно 10 га (происходит горение сухой травы в болотистой местности). Задействованы силы и средства: ДЧС (4 человека л/с и 1 ед. техники), Лесхоз (29 человека и 5 ед. техники), ДПФ (4 человека и 4 К-700 с плугом). Тушение продолжается.

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