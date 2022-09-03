Один человек погиб в результате пожара в «Оружейном магазине» — ДЧС области

Предоставлена обновлённая информация о пожаре на проспекте Н.Назарбаева.

Сообщает ДЧС области, что из подвала был извлечен труп мужчины, личность которого пока не установлена. Кроме того в Костанайскую городскую больницу был госпитализирован мужчина 1981 г.р.

Локализации объявлена в 14:29. Ликвидации нет.

Причина пожара устанавливается . Задействовано сил и средств по повышенному рангу вызова : 40 чел.л/с.,12 ед.тех.).

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