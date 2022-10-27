Одноклассница стала свидетелем гибели девочки в центре Костаная

Смертельное ДТП произошло в центре Костаная 24 октября.

Под колесами маршрутного автобуса погибла школьница. Подробности трагедии сообщили сотрудники департамента полиции региона.

«Около 14:42 в Костанае, на пересечении проспекта Абая с проспектом Аль-Фараби, 37-летний гражданин управляя автобусом №18, следуя по проспекту Абая со стороны КЖБИ в направлении КСК, совершил наезд на 11-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по улице Аль-Фараби по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора», — сообщил старший инспектор управления МПС ДП Костанайской области Вадим Исаев.

Девочка, по словам её одноклассницы, которая стала свидетелем происшествия, переходила проспект Абая в направлении мечети, пересекла половину автодороги. То есть, автобус наехал на нее уже когда она была близка к выходу на тротуар. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, предположительной причиной смерти стала политравма, несовместимая с жизнью. По характеру полученных повреждений очевидно — шансов выжить у ребенка не было.

«Данный факт зарегистрирован по статье 345, часть 3: «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть одного и более лиц»», — сообщил Исаев.

Автобус изъят и помещен на спецстоянку. В отношении водителя проводятся следственные действия. С начала года на территории Костанайской области зарегистрировано 260 дорожно-транспортных происшествий, в которых 288 человек получили травмы, и 76 погибли.

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