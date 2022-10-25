Ребёнок. Установлена личность погибшей под колесами автобуса

В Департаменте полиции прокомментировали факт ДТП на проспекте Абая, который произошел вчера, сообщив, что начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК «Нарушение правил ПДД».

Личность погибшей установлена. Это 12-летняя девочка. Водитель водворен в ИВС.

«Полиция на постоянной основе обращается к водителям о необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах. В очередной раз, стражи порядка, акцентируют внимание на соблюдении правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами», — отметил командир роты батальона патрульной полиции УП города Костаная Сергей Буслаев.

В Департаменте полиции отметили, что в рамках начатого досудебного расследования проводятся необходимые следственные действияёнок.

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