Ограничение движения на Корейском мосту: перекроют полосу

В Костанае временно ограничат движение на Корейском мосту в связи с проведением ремонтных работ.

Как сообщили в профильных службах, с 09:00 29 марта до 09:00 1 апреля будет перекрыта одна полоса движения. Ограничение затронет направление от города Тобыл в сторону Костаная.

Водителей просят заранее учитывать изменения при планировании маршрутов, соблюдать скоростной режим и обращать внимание на дорожные знаки.

