Ограничение движения на Корейском мосту: перекроют полосу

В Костанае временно ограничат движение на Корейском мосту в связи с проведением ремонтных работ.
Как сообщили в профильных службах, с 09:00 29 марта до 09:00 1 апреля будет перекрыта одна полоса движения. Ограничение затронет направление от города Тобыл в сторону Костаная.
Читайте также: Грузовик застрял под мостом в Костанае: ДТП на выезде
Водителей просят заранее учитывать изменения при планировании маршрутов, соблюдать скоростной режим и обращать внимание на дорожные знаки.
Грузовик застрял под мостом в Костанае: ДТП на выезде
С 1 апреля в Казахстане разрешат повышать тарифы на коммунальные услуги
