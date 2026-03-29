USD 482.53 EUR 555.44 RUB 5.92

Ограничение движения на Корейском мосту: перекроют полосу

— Сегодня, 13:05
pixabay.com

В Костанае временно ограничат движение на Корейском мосту в связи с проведением ремонтных работ.

Как сообщили в профильных службах, с 09:00 29 марта до 09:00 1 апреля будет перекрыта одна полоса движения. Ограничение затронет направление от города Тобыл в сторону Костаная.

Водителей просят заранее учитывать изменения при планировании маршрутов, соблюдать скоростной режим и обращать внимание на дорожные знаки.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.