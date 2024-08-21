Ограничили суммы потребительского кредита в РК

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Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка принято постановление «Об утверждении требований к сумме потребительского банковского займа и потребительского микрокредита».
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Постановлением установлены следующие максимальные суммы потребительских займов и микрокредитов:
– по беззалоговым банковским займам – 2 200 МРП (8 122 400 тенге);
– по банковским займам, обеспеченным залогом – без ограничений;
– по беззалоговым микрокредитам – 1 100 МРП (4 061 200 тенге);
– по микрокредитам, обеспеченным залогом – в пределах сумм, установленных Законом Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности»: предоставляемых ломбардами – до 8 000 МРП (29 536 000 тенге), микрофинансовыми организациями – до 20 000 МРП (73 840 000 тенге).
Данные нововведения позволят ограничить выдачу беззалоговых потребительских займов на крупные суммы, что будет способствовать снижению долговой нагрузки и закредитованности населения.