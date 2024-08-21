Ограничили суммы потребительского кредита в РК

Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка принято постановление «Об утверждении требований к сумме потребительского банковского займа и потребительского микрокредита».

Читайте также: Теперь получить кредит можно будет только с согласия супруга

Постановлением установлены следующие максимальные суммы потребительских займов и микрокредитов:

– по беззалоговым банковским займам – 2 200 МРП (8 122 400 тенге);

– по банковским займам, обеспеченным залогом – без ограничений;

– по беззалоговым микрокредитам – 1 100 МРП (4 061 200 тенге);

– по микрокредитам, обеспеченным залогом – в пределах сумм, установленных Законом Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности»: предоставляемых ломбардами – до 8 000 МРП (29 536 000 тенге), микрофинансовыми организациями – до 20 000 МРП (73 840 000 тенге).

Данные нововведения позволят ограничить выдачу беззалоговых потребительских займов на крупные суммы, что будет способствовать снижению долговой нагрузки и закредитованности населения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.