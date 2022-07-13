Ограничить ввоз автомобилей из ближнего зарубежья планирует Казахстан

Глава правительства Алихан Смаилов заявил о возможном введении ограничений на ввоз автотранспорта в Казахстан из других стран. Об этом говорится в ответе премьер-министра на депутатский запрос, опубликованном на официальном сайте сената парламента РК.

Так, в своем запросе сенатор Султанбек Макежанов просил рассмотреть возможность налогообложения транспорта, прибывшего из ближнего зарубежья, то есть из России, Армении, Грузии, Кыргызстана, с временной регистрацией на месте до полного оформления, передает nur.kz

В ответ Смаилов сообщил, что сейчас правительство рассматривает механизмы, направленные на ограничение ввоза и эксплуатации на территории страны иностранных автомобилей.

«Согласно налоговому законодательству, транспортные средства, за исключением прицепов, зарегистрированные и (или) состоящие на учете в Республике Казахстан, являются объектами обложения налога на транспортные средства. Таким образом, считаем, что первоочередным вопросом является процесс постановки на учет транспортных средств, прибывших из зарубежья. При этом сообщаем, что правительством проводится работа по разработке механизмов, направленных на ограничение ввоза и эксплуатации на территории страны иностранных автомобилей, и на решения других сопутствующих вопросов», — говорится в ответе главы кабмина.

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Он добавил, что в связи с рассматриваемыми ограничениями говорить о налогообложении ввезенного в Казахстан транспорта преждевременно.

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