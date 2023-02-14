Охранники в школах в основном пенсионеры — аким Костанайской области

На сегодня все объекты образования Костанайской области оснащены камерами видеонаблюдения. Но в 99 из них системы нужно обновить, и на это требуется почти 100 млн тенге.

Глава региона выделение денег одобрил, а так же поручил решить проблему технического подключения видеокамер к отделам полиции. Кроме того, лицензированная охрана есть уже в 39 процентах школ и колледжах. Вот только, как отметил глава региона, охранники — в основном, уже пенсионеры.

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«Если он специализируется, он должен иметь способность защитные мероприятия оказывать при сопротивлении, чтобы не получилось, набрать пенсионеров, а будут платить как лицензированной военизированной охране. Проверить, какой контингент идет на работу!», — отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

На совещании в акимате об этом говорили весьма подробно. Буквально вчера в Петропавловске ученик 9-го класса пронес в школу топор и нож, и до начала уроков ранил трех учеников. По предварительным данным, несовершеннолетний подросток состоит на психиатрическом учете. В областном управлении образования отмечают, что все состоящие на таком учете дети, находятся под контролем. Но есть проблема, не хватает педагогов-психологов, особенно в сельских школах.

«У нас в школах обучается более 9 тысяч детей с особыми образовательными потребностями, в том числе задержка психического развития, умственная отсталость, есть классы школы, и есть инклюзивное образование, где обучают дети у которых есть заключение медэкспертизы, где прописан план обучения, данный вопрос у нас отслеживается», — сообщила руководитель управления образования Костанайской области Айман Ибраева.

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