Около полутора тысяч заявлений на получение ИИН ежедневно принимают ЦОНы Костанайской области

При этом большее количество приходится на Костанайские отделения, это приблизительно тысяча заявлений за день. Для удобства сегодня иностранных граждан в городе принимает отдельный центр обслуживания по улице Гашека.

Его сотрудники отмечают, что наплыв иностранных граждан ощутимый, но с нагрузкой они справляются.

С понедельника Костанайский ЦОН по улице Гашека начал принимать иностранных граждан. Его усилили после того, как начали образовываться большие очереди возле центрального ЦОНа из числа приезжих Россиян. Все они хотят получить ИИН нерезиднтов, которые помогут им открыть счета в Казахстансикх банках. Сегодня очереди в центре обслуживания меньше не стали, при этом руководство отмечает, что работают они в штатном режиме, и справляются с нагрузкой. Помимо приезжих, в ЦОНе продолжают принимать и местных.

«В связи с тем, что было увеличено количество мест приема и количество операторов. В целом, нагрузка равномерная на операторов и данный отдел справляется с тем потоком граждан РФ, которые к нам обращаются. Правительство для граждан не является услугодателем, мы являемся только органом, который принимает прием заявок. Поэтому информации о выдаче, сколько было выдано ИИН мы не располагаем»,- говорит руководитель управления контроля качества госуслуг филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области Олеся Ершова.

С понедельника ЦОНы Костанайской области ежедневно принимают около полутора тысяч заявлений на получение ИИН, большая часть приходится на Костанай. Чтобы получить ИИН нерезидента, иностранному гражданину необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность, если это внутренний паспорт гражданина РФ, нужно предоставить перевод на латиницу. ИИН можно получить и с загранпаспортом, тогда перевод не будет нужен. Услуга оказывается в течение одного рабочего дня. Алексей приехал в Костанай из Челябинска вместе с друзьями, ИИН уже получил. Рассказывает, что ему он как и всем нужен для открытия счета в банке.

«Здесь на самом деле по-разному. Вот у меня друг стоит в стороне. Он вчера подавался, ему пришло подряд смс вам отказ, потом ваш документ готов. Сегодня пришел, сказали подавайся заново. Но, при этом сегодня оформили, мы пришли, подали заявление, доехали до миграционки, доезжаем и нам приходит сообщение, что нам троим готовы. Приезжайте, забирайте»,- рассказывает Алексей.

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Как отметила Олеся Ершова, такие ситуации происходят, но крайне редко. Это чисто технические моменты, и тогда заявителю просто нужно подать заявку повторно. В целом, как рассказал Алексей, больше никаких проблем с документами у него, и у его друзей не возникло, только с жильем всё сложнее.

«В Костанае, конечно, цены бешеные на жилье. Возможно, в каком-то более мелком городе осядем. Или где-то побольше найдем жилье и скооперируемся. Вот потому, что сейчас мы восьмеро живем в однушке. Вот такая история. Но, это не проблема, на самом деле»,- рассказывает молодой человек.

В ЦОНе, который расположен в центре, также принимают заявки от иностранных граждан на получение ИИНов, но если там образовываются большие очереди, людей на автобусе довозят до второго отделения обслуживания населения. Кстати транспорт для этого предоставил городской акимат.

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