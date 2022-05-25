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Опасаясь санкций, казахстанские банки ужесточили правила выдачи карт россиянам

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Правила получения платежных карт для россиян ужесточили в Казахстане. В некоторых банках у них стали требовать справку с места работы и вид на жительство, передает ktk.kz

Финучреждения опасаются, что бесконтрольная выдача приведет к санкциям уже против них. Эксперты подтверждают: наши банки рискуют оказаться с заблокированными счетами. При этом иностранцев, желающих открыть платежные карты в Казахстане, становится все больше.

Денис Гаркин перебрался из России в Казахстан всего четыре дня назад. Следом планирует перевезти сюда и свой бизнес. В Пензе у мужчины небольшая IT-компания.

Денис Гаркин: – Для начала, скорее всего, придется где-то трудоустроиться, для того чтобы получить разрешение на временное проживание. А вообще, у меня небольшой бизнес в России, IT-компания, небольшой стартап. И, скорее всего, буду стараться этот стартап перевозить сюда, в Казахстан. Соответственно, буду оформлять либо ТОО, либо ИП.

Обустроиться в Казахстане Денис решил основательно. Вчера начал официально оформлять свое пребывание в стране. И сегодня ему уже выдали ИИН. Говорит, проблем не возникло. Теперь осталось получить банковскую карту. Денис опасается, что вот за ней придется побегать.

Денис Гаркин: – В чатах и группах везде пишут, что есть много вопросов. Просят либо трудовой договор, либо, соответственно, просят какие-то справки с места работы. То есть в любом случае какие-то дополнительные документы, которых, естественно, у меня на данный момент нет.

И действительно, требования у банков выросли. В первую очередь там, конечно, просят загранпаспорт, казахстанский ИИН, миграционную карту или визу. Важно, и чтобы номер мобильного телефона у нового клиента был местным. Но некоторым финучреждениям мало и этого. Дополнительно требуют справку с места работы и вид на жительство, что россиян особенно пугает.

– Справка с места работы, вид на жительство. Вы только «Зарплатный проект» можете открыть карту. Для личного пользования, к сожалению, вы не можете открыть.

В колл-центре финорганизации говорят: новые правила действуют больше месяца. И они одинаковы для всех иностранцев. В Нацбанке же отмечают: в законе нет такой нормы, которая требует от нерезидента наличия трудового договора и вида на жительство.

Но и запрашивать их тоже никто не запрещает.

Арлен Молдабеков, начальник управления политики платежных систем НБ РК: – При выдаче платежных карточек банки руководствуются как требованиями законодательства, так и внутренними регламентами и требованиями комплаенс-контроля банка, а также требованиями правил международных платежных систем, участниками которых они являются и чьи платежные карточки они выпускают.

К тому же будущий клиент должен пройти тщательную проверку личности. Вдруг иностранец решил отмывать деньги через казахстанский банк.

И такая проверка – нормальная практика, говорят эксперты. Ведь наши финорганизации тоже могут попасть под санкции.

Арман Бейсембаев, экономист: – Естественно, человека будут полностью проверять, его полностью будут сверять по всем спискам, для того чтобы он не оказался в каких-то санкционных списках. Потому что, если ты ему откроешь счет, дашь ему возможности пользоваться карточкой с полным функционалом, при этом он является гражданином России и находится в санкционных списках, тогда этому банку могут заблокировать счета. Это очень опасно.

Россиянин Александр Дацер несколько дней назад оформил казахстанскую карту и уехал домой. Проблем с получением не было, в отделении банка лишнего не просили.

Александр Дацер: – Единственное, что потребовалось сделать дополнительно – получить казахстанский ИИН. Остальные документы у меня были, это мой загранпаспорт российский. И в банке попросили третий любой документ российский для идентификации дополнительно. Предложили на выбор наш аналог ИНН (налогоплательщика номер) либо так называемый СНИЛС – вот пенсионное страховое свидетельство российское.

Александр говорит, казахстанская карта нужна ему для путешествий и оплаты товара на интернет-площадках. Проверять иностранцев банки обязаны, говорят эксперты. Финорганизации должны знать, кому они открывают счета. Клиент ведь вполне может находиться и в международном розыске. К тому же контролировать денежные потоки необходимо – и чтобы избежать вывода капитала за рубеж

 

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