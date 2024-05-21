Опасный подарок. Полицейские Костанайской области обращаются к родителям

В эти выходные, в областном центре полицейские проводили рейд в микрорайоне «Северо-западный», жители которого сообщают о несовершеннолетних, рассекающих по проезжей части на квадроциклах, скутерах и электросамокатах.

Действительно, как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, в ходе мероприятия патрульными был остановлен квадроцикл за управлением 11-летнего ребенка. Позади него, зацепившись руками, ехал 10-летний мальчик на скейтборде.

Установлены родители обоих детей. По данному факту полиция возбудила административное производство. Квадроцикл, на время разбирательств, водворен на специализированную стоянку.

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Своим мнением поделился житель данного микрорайона, ставший очевидцем вышеуказанного факта.

«Каждый день вижу, как дети без шлемов ездят по дороге на скутерах, мопедах и квадроциклах. При этом, они катают друг друга. Это же небезопасно! У нас на районе постоянно ездит крупногабаритная техника. Родители, не задумываются о плачевных последствиях, когда делают ребенку дорогой подарок. Прежде всего, они ставят под угрозу здоровье и жизнь детей»,- рассказывает мужчина.

В полиции отметили, что к управлению квадроциклами допускаются лица, достигшие 16-тилетного возраста и имеющие водительское удостоверение подкатегории А1.

К этой же категории относятся мотоциклы, трициклы, мопеды , скутеры с максимальной конструктивной скоростью более пятидесяти километров в час, с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим ста двадцати пяти кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей одиннадцати киловатт.

Согласно ПДД, выезд на проезжую часть на велосипеде может осуществляться лицами старше 14 лет, а на скутере, мопеде — с 16-летнего возраста.

За нарушение ПДД, водители данной категории, подлежат ответственности, как и все остальные водители других транспортных средств.

В преддверии каникул, полицейские призывают родителей провести беседы о правилах безопасного поведения детей на улице и дорогах.

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