Оперштаб Костанайской области опубликовал статистику по заражённым COVID-19

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

30 апреля в Костанайской области зарегистрировано 28 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,19%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 16, г.Рудный — 3, по 2 случая в г. Аркалык, г. Житикара, по 1 случаю в г.Лисаковск, Алтынсаринском, Аулиекольском, Сарыкольском и Мендыкаринском районах.

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20 обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 25 с симптомами заболевания, 3 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 30 апреля 2021г. зарегистрировано 14737 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 14220 человек.

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