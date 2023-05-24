Определен повышенный уровень вызова. ДЧС о пожаре в районе «корейского моста»

Пресс-служба ДЧС Костанайской области сообщает, 24 мая в 13:25 поступило сообщение о том, что в районе Корейского переулка, проулок Мичурина 2, произошло возгорание травы и камыша на площади два гектара.
По улице Шипина из 10 частных жилых домов были эвакуированы 35 человек
«Потом было принято решение вернуть их обратно по домам. Определен повышенный уровень вызова №3. Принятыми мерами распространение огня на жилой сектор и дворовые постройки удалось избежать. Угрозы жилым домам нет», — сообщили в ведомстве.
В данный момент работают восемь единиц техники и 27 человек личного состава ДЧС Костанайской области, «Костанай Су», НГПС АО «КТЖ», ЦМК.