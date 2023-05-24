Началась эвакуация жильцов частных домов из-за пожара в Костанае

Информацию предоставили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
«Проведена эвакуация людей численностью 35 человек. Предварительная площадь пожара 1,5 Га. На месте работают 9 единиц техники и 32 человека личного состава», — сообщили в ДЧС.
Напомним, в районе «корейского моста» горят трава и камыш.
9 мая в 2022 году из-за возгорания камыша огнём уничтожено 12 домов.
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