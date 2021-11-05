Определены лидеры и аутсайдеры проекта «Ashyq» в Костанайской области

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Самые добросовестные — объекты образования, нарушители – торговля и общепит.
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«Региональной палатой предпринимателей Костанайской области особе внимание уделяется внедрению проекта «Ashyq». Костанайская область участвует в проекте с 14 апреля 2021 года. В настоящий момент, заявки на участие в проекте «Ashyq» подали 5 195 предприятий», — сообщил на своей странице в фейсбук Директор Региональной Палаты предпринимателей Костанайской области Данияр Кузенбаев.
Наибольшее количество участников зафиксировано в сферах торговли — 1542, учебные заведения – 834, общепит – 670, госорганы – 354.
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По последним данным, в Костанайской области определены 153 лидера проекта. Более половины из них — это объекты образования – 109, объекты общественного питания – 24, торговые объекты, включая ТРЦ – 8, фитнес-центры – 5.
Мониторинг показал, что нарушителей условий участия в проекте больше всего в сфере торговли и общепита.
Напомним, что Региональная палата предпринимателей Костанайской области открыла «горячую линию» для помощи бизнесу при регистрации в проекте Ashyq.
В период пиковой нагрузки ежедневно проводилось свыше 70 индивидуальных консультаций, как в очном режиме, так и по телефону или с использованием различных месенджеров.
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