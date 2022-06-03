Опрессовка. В КТЭК сообщили о причинах отсутствия горячей воды

В Костанае полным ходом идет весенняя опрессовка. И уже в центре и в южной части города она завершилась, правда долгожданную горячую воду получили не все дома.

Было выявлено много порывов, над их устранением сейчас работают сотрудники теплокомании. По их данным, всего в центральной и южной части города 818 домов, горячее водоснабжение запустили пока в 600 многоэтажках.

«У нас в центральной части города 512 домов подключенных к сетям централизованного теплоснабжения. На сегодняшнее утро на 6:00, 3 июня включены 469 домов. Отключены 43. Порывов на них выявлено 43. Теперь по котельной номер 3 — КЖБИ, 5, 6, 7, 8 микрорайон — здесь 306 домов, включенных 154, отключенных 152, то есть примерно половина. Это большой процент. Но, это результат опрессовки», — сказал менеджер по связям с общественностью ГКП «КТЭК» Валерий Солодов.

В южной части города в результате опрессовки без горячего водоснабжения остаются 139 домов, а еще 13 домов из-за реконструкции теплосетей. Как рассказали в КТЭК, небольшие порывы, которые выявили, устранят в течение двух-трех дней, а крупные могут затянуться и до недели.

«Я могу сказать одно, что в ближайшее время по плану мы должны устранить эти порывы. Почему говорю должны, потому что тут один фактор, который может немножко затормозить работу — погодные условия. Других причин у нас нет. Техника исправная, коллектив у нас грамотный. То есть, мы работу должны выполнить. Ну и нам самим, если экономически говорить, выгодно. Чем быстрее потребитель получит услугу, тем, соответственно, больше мы получим за эту услугу», — отметил Валерий Солодов.

Также Валерий Солодов отметил, что южная часть города после опрессовки подключена к центральной ТЭЦ, так как на Котельной №3 все лето будет идти ремонт. В целом, опрессовка в городе продлится до 7 июня.

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